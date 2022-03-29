Aksaray’da Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde polisler, avukatlar ve cezaevi personeli tarafından kurulan Adalet Ormanı’nda 7 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Haftası nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğinde kurulan Adalet Ormanı’nın Zafer Mahallesi’nde bulunan dağlık arazideki yeşil alanında Yeşil Doğa Derneği ve TEMA Vakfı gönülleri tarafından 7 bin 500 fidan dikildi. Gelecek nesillere nefes olmak adına düzenlenen fidan dikim etkinliğinde Vali Hamza Aydoğdu ve Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir kendi isimlerinin yazılı olduğu fidanları dikerek ilk can sularını döktü. Daha sonra Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenci polislerle fidan diken Vali Aydoğdu ve Başsavcı Aydemir, avukat ve cezaevi personeli ile hatıra fidanlarını toprakla buluşturdu. Dikilen fidanların üzerine polis, avukat, savcı, hakim ve TEMA gönüllüsü öğrencilerin isimleri yazıldı. Tüm fidanlar toprakla buluşturulduktan sonra ilk sulamaları ise Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tamamlandı.

Yeniden yeşil Aksaray profilinin oluşturulması ve gelecek nesillere orman bilincinin aktarılması için çalışma yaptıklarını anlatan Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, “Eskiden hep dillendirilen Yeşil Aksaray için biz adım atıyoruz. Burayı kalıcı hale getirmek için emek vereceğiz. Sadece dikip buradan ayrılmakla kalmayacağız. Bakımlarını yapacağız. Üzerine emek vermeyi düşünüyoruz. Bu anlamda Yeşil Doğa Derneğimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Huzurlarınızda valimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm birim amirlerimize teşekkür ediyorum. Arzumuz, tabiatla iç içe gelecek nesillere armağan edeceğimiz bir orman bırakmak. Bugün belki bir fidan, ama ona emek vererek onu ağaç haline getirmek istiyoruz. Daha nefes alınabilir daha yaşanılası bir dünya olsun istiyoruz. Bizim için değerli iki kavramla buluştuk. Adalet Ormanı, adalet bizim için çok kıymetli, orman çok kıymetli bugün ikisinin bir arada vücut bulmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.