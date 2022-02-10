banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!

Adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar balıkçı tekneleriyle taşındı

Konya’da donan Beyşehir Gölü’nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar balıkçı tekneleri ile taşınarak kurtarıldı.

Çevre 10.02.2022, 16:34
Adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar balıkçı tekneleriyle taşındı

Konya’da donan Beyşehir Gölü’nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar balıkçı tekneleri ile taşınarak kurtarıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesi Beyşehir Gölü’nün en büyük 2’inci adası olan Hacıakif Adası’na besici olan sahipleri tarafından yaz aylarında otlamaları için salınan keçi sürüleri, göl yüzeyinin tamamen donmasıyla Yeşildağ Mahallesindeki İskele mevkisi olan karşı kıyıda bulunan barınaklarına nakledilemedi. Bir süre önce kar örtüsü sebebiyle adadaki küçükbaş hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmesi üzerine hayvan sahipleri motorlu balıkçı tekneleri ile buzları kırarak adaya yem ve yiyecek ulaştırdı. Adanın çevresinin buzlarla kaplanması sonucu hayvanlarıyla mahsur kalan besicilerin yardım istemesi üzerine geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri dron ile ekmek ve ilaç gönderdi. Adada mahsur kalan küçükbaş hayvanların kuzulama dönemi olması dolayısıyla hayvan sahipleri hayvanlarını kıyıya geçirme kararı aldı. Bölgedeki besici ve balıkçılar imece usulü yardımlaşarak çok sayıda küçükbaş hayvanı yoğun kar yağışı ve tipi altında 800 metre uzaklıktaki Yeşildağ Mahallesinin İskele mevki’ine taşıdı. Uzun süren taşıma işlemi 2 balıkçı teknesi ile gerçekleştirildi. Kalan hayvanların taşınması ise hava şartlarının düzelmesinin ardından tamamlanacak. Yeşildağ Mahallesi tarafındaki karaya geçirilen küçükbaş hayvanlar, çobanlar tarafından sürüler halinde kar üzerinde yürütülerek Yeşildağ Mahallesi’ndeki barınaklarına götürüldü. Öte yandan, taşıma sırasında dünyaya gelen bir keçi yavrusu ise üşümemesi için kıyıda soba kurulan bir kulübede annesiyle birlikte ısıtılmaya çalışılırken, görenler de oğlağı sevip okşadı.

"Davarlarımızı çıkarıyoruz şükürler olsun"

Adada bir süre mahsur kaldıktan sonra önceki gün karşı kıyıya tekneyle gelmeyi başaran besicilerden Mustafa Mücahit Gök, kendisinin de adada büyükbaş hayvanları bulunduğunu, sığırlara tekneyle yem taşıdığını belirterek, “Allah’ım daha önce izin vermemişti, bugün verdi. Davarlarımızı çıkarıyoruz şükürler olsun. Kar yağsa da çıkarıyoruz. Bu kar da geçiş zor ama helalinden çalışarak çıkarıyoruz. Çünkü kuzulamaya başladılar. Bu adaya götüreceğimiz yemleri ise ineklere vereceğiz inşallah. Ada ile karşı kıyı arasında buzlar açıldı ama hala don yerler var. Yaklaşık 200 mal vardı, 150’sini çıkardık, çıkarmaya devam ediyoruz. Kalanını ve sığırlarımızı ise daha sonraki günlerde hava şartları iyileştiğinde çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11