Açılışına ramak kalan saklı cennet, turistlerin ilgi odağı oldu

Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan saklı cennet Acarlar Longozu, açılışına ramak kala yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Longozu Amerka’nın Florida eyaletine benzeten Steven Biden, “Buraya sabah erken ve akşam geç saatte gelip bütün hayvanların seslerini dinlemek isterim. Çok güzel yapılmış burası ve bunun gibi Türkiye’de ilk kez görüyorum” dedi.

24 kilometrelik alanda 200 çeşitten fazla göçmen kuşa ve 2 bin 300 civarında bitki türüne de ev sahipliği yapan Acarlar Longozu, son yıllarda sadece Sakarya’nın değil, Türkiye’nin gezilip görülmesi gereken turistik noktalarından biri haline geldi. Nilüfer ve göl laleleri, endemik bitki örtüsü, başta dişbudak olmak üzere diğer ağaç türleri, kuş ve balık çeşitleri barındıran longoz, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor. Bir süre önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesine geçen longoz, yapılan düzenleme ve değişikliklerle görenleri kendisine hayran bırakan bir görünüme kavuştu. 1. derece doğal sit alanı, tabiat koruma alanı ve yaban hayatını geliştirme sahası olarak tanımlanan longoz, dünyada nadir görülen 3 endemik bitkinin de ev sahipliğini yapıyor. 2021 yılında inşaat faaliyetlerine başlanılan Acarlar Gölü Longoz Ormanı Ekoturizm Projesinde; giriş kontrol birimi, kafeterya-sergi-tabiat eğitim birimi, ziyaretçi merkezi, satış birimi, kayık iskelesi, platform ve çevre düzenleme, seyir-gözlem kulesi yapılırken 600 metre olan yürüyüş yolu 2 kilometreye uzatıldı. Açılışına ramak kalan longozun içinde yer alan yürüyüş alanları, yeni oluşturulan sosyal tesisler ve hiç dokunuşun yapılmadığı en doğal bölümleriyle tüm dünyanın ilgi odağı olma yolunda ilerliyor. Misafirler için kısmen ziyarete açılan doğal harika, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Amerika’dan Türkiye’ye gezmek için gelen ve rotasını Acarlar Longozuna çeviren Steven Biden, longozu Florida’ya benzettiğini içinde barındırdığı hayvanların seslerini dinlemek istediğini aktardı.

“Türkiye’de ilk kez görüyorum”

Amerika’dan Türkiye’ye gelen ve rotasını Acalar Longozu’na çeviren Neval Aksoy, “Doğası müthiş. Ve bu yürüme yolunu çok beğendim. Kuş sesleri, kurbağa sesleri doğanın içerisinde müthiş. İnsanlar dinlenmek için bile buraya gelebilirler, tavsiye ederim” derken Steven Biden, “Burayı çok güzel yapmışlar. Yürüyüş yolları çok güzel. Buranın doğal ortam olması; sesler müthiş, çok beğendim. Florida’da ki gibi burası. Buraya sabah erken ve akşam geç saatte gelip bütün hayvanların seslerini dinlemek isterim. Çok güzel yapılmış burası ve bunun gibi Türkiye’de ilk kez görüyorum” dedi.

“İnsanların çok fazla müdahale etmemiş olması çok güzel”

Doğal yapısının bozulmadan longozun restore edilmesine sevindiğini belirten Ömür Aksoy, “Çok beğendik, doğal hayat çok güzel. Buradaki her şeyin bozulmamış, doğal olması, insanların çok fazla müdahale etmemiş olması bunların hepsi çok güzel. Büyükşehir Belediyesi’ni de kutluyoruz, son çalışmalarla birlikte çok güzel olmuş. Tavsiye ederiz burayı ve bu haliyle sahip çıkmayı isteriz” diye konuştu.

“Dünya genelinden misafirleri ağırlıyoruz, bu gerçekten güzel bir duygu”

Son düzenlemelerle doğa harikasının dünyanın ilgisini çektiğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Büyükşehir olarak bakanlık ve ilgili müdürlüklerden alanı devraldık. O günden bu yana tabiat alanının doğasını bozmadan düzenlemeler yapmaya başladık. Vatandaşlarımızın burayı keşfetmesi için uygun bulunan tüm alanlarda doğal ve harika dokunuşlar yaptık. Dünya genelinden misafirleri ağırlıyoruz, bu gerçekten güzel bir duygu. Açılışımızı yaptıktan sonra ilginin daha yoğun olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.