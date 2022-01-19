Açılan köy yolları kar yağışı sonrası yeniden ulaşıma kapandı

Karabük’te sabah saatlerinden itibaren durmaksızın bastıran kar yağışı sonrası 224 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardındanKarabük’te kar yağışı etkili oluyor. İl Özel İdare tarafından yapılan açıklamada sabah saatleri itibariyle kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 224 köyde bin 955 kilometre köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Karabükmerkezde 28, Eflani ilçesinde 52, Eskipazar ilçesinde 40, Ovacık ilçesinde 32, Safranbolu ilçesinde 48 ve Yenice ilçesinde 24 köy yolunun kapalı olduğunun kaydedildiği açıklamada gün içerisinde 9 köy yolunun ulaşıma açıldığı ifade edildi.