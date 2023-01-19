Açıklama bilim adamından geldi, "Özlenen kar Şubat’ta yağacak"

SCÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, küresel ısınmanın etkileri ve mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu.

Mevsiminde karın yağmaması, kuraklık, yağış azlığı gibi birçok senaryoya kapı açarken vatandaşları endişelendiriyor. Mevsim sarkmaları, beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi hakkında Kartal yaptığı açıklamada “Küresel ısınma, kimi yerlerde yağış miktarını artırarak sel ve taşkına sebep olurken kimi yerlerde ise kuraklığa neden olmaktadır. Kuraklık ve yağış azlığı sadece ülkemizin karşılaştığı sorun değil dünya genelini ilgilendiren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde bu kuraklıktan nasibini alan ülkelerin başında gelmektedir.” ifadelerine yer verdi.

“7 coğrafi bölgede en az yağış İç Anadolu’da”

Kartal, Ülke genelinde yağış dağılımına değinerek, “Yağışların bölgesel bakımdan dağılışını incelediğimizde 7 coğrafi bölgenin en az yağış alan bölgesi olarak İç Anadolu Bölgesi’ni görmekteyiz. Buradaki en önemli etken kuzeydeki Kuzey Anadolu Dağları ile güneyde Akdeniz’de yer alan Toros Dağları’nın bir sıradağ gibi uzanması ile nemli havaların iç kesimlere sokulamamasıdır. Kuraklık, akarsuların azalması, yeraltı su debilerinin azalması ve içme sularının yetersizliği gibi sonuçlar doğurmaktadır. Kuraklık, tarım ve sulama faaliyetlerini de olumsuz etkilemektedir. Bu tabloya baktığımızda baraj yapımları önem kazanmaktadır. Bu da insanların ileride radikal kararlar alıp planlamalar yapması gerekliliğini bize gösteriyor” dedi.

“Şubat ayında yağış bekleniyor”

Dr. Öğretim Üyesi Kartal, son olarak beklenen yağışın Şubat ayında yaşanacağını belirterek, “Ocak ayı başlarından itibaren İç Anadolu Bölgesi’nde ciddi oranda yağış beklenirken tam tersi yağışların azaldığını görüyoruz. Bu yağışların dönemsel kaymalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman şubat ayı gibi İç Anadolu Bölgesi’nin beklenen yağışa kavuşacağını düşünüyoruz” dedi.