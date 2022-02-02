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Acıgöl krater gölünden kar manzaraları

Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışının ardından Karapınar ilçesinde bulunan, Meke Gölü gibi volkanik patlama sonucu oluşmuş genç bir krater gölü olan Acıgöl, beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gölü görmek için gelen vatandaşlar, gölün her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Çevre 02.02.2022, 12:17
Acıgöl krater gölünden kar manzaraları

Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışının ardından Karapınar ilçesinde bulunan, Meke Gölü gibi volkanik patlama sonucu oluşmuş genç bir krater gölü olan Acıgöl, beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gölü görmek için gelen vatandaşlar, gölün her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu. Konya’da bir süredir devam eden kar yağışlarının ardından Acıgöl ve çevresi beyaz örtü ile kaplandı. Göl çevresinde kartpostallık görüntüler oluşurken, Konya - Adana Karayolu kenarında bulunan göle yoldan geçen vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

"Burasının dört mevsim ayrı bir güzelliği var"

Muğla’dan memleketi Adana’ya gitmek için yol çıkan ve göl yanından geçerken manzarayı izlemek için mola veren tır sürücüsü Sefa Alıklı (44), “Kayıtsız kalamadık biz de, bu göl beyaz eşliğinde güzel tabii ki. Daha önce de ara ara gelip geçerken duruyordum. İzlemek için arkadaşımın görmesi için durduk izliyoruz. Kar manzaralı da güzel, aslında her rengi ayrı bir güzel. Bahar aylarında da yeşil oluyor, Yazdan sonra otlar kuruyunca da etrafı sarı oluyor ve şimdi de beyazın içinde göl olmuş. Burasının dört mevsim ayrı bir güzelliği var” dedi.

"Karların içinde mükemmel bir ortam"

Göle ilk defa gelen ve görüntüye hayran kaldığını anlatan Mehmet Tosun, “Ben buraya ilk defa geliyorum. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldik. Bana dedi ki burada bir krater gölü var. Onu mutlaka görmemiz lazım dedi. Ben kendim de öğretmenim, madem öyle gidelim bakalım diyerek geldik. Karları yararak geldik buraya ama gerçekten çok güzel. Şu arada kamp alanı da gördüm yazın buraya kamp için kesinlikle gelmek istiyorum. Çok güzel mis gibi gölün içinde canlı olmadığını söyledi arkadaş, her halde yapısından kaynaklıymış. Yani gerçekten çok güzel karların içinde mükemmel bir ortam ve yazın sonbahar da farklı bir güzel olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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