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Aç tilki tarhana ile doydu
Kahramanmaraş’ta bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde acıkan tilkinin kızarmış Maraş tarhanası yemesi izleyenleri gülümsetti.
Çevre 27.08.2022, 09:51
Kahramanmaraş’ta bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde acıkan tilkinin kızarmış Maraş tarhanası yemesi izleyenleri gülümsetti.
Kahramanmaraş’ta aç kalan bir tilki, kırsal alanda bulunan iki vatandaşın sofrasına misafir oldu. Tilkinin yiyecek aradığını gören vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kızarmış tarhanayı tilki ile paylaştı. Tilkinin tarhanayı yediği dakikaları cep telefonu kamerası ile kayda alan vatandaşın videoda, “Bak bak nasıl yiyor kızarmış tarhana ya. Bizden korkmuyor etrafını kolaçan ediyor” dedi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
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