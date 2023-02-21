Aç kurt ilçe merkezine indi, yiyecek aradı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, aç kalan kurdun ilçe merkezinde yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe merkezine inen aç kurt, Yavuz Selim Mahallesi Mithat Bayraktar Sokak üzerinde bir süre yiyecek aradı. Telaşlı bir şekilde çöpün kenarında dolaşan kurt, daha sonra uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.