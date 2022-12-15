Son Dakika
Aç kalıp yola inen ayılar kameralar tarafından görüntülendi
Iğdır’da aç kalarak yola inen 6 ayı, bölgedeki kameralar tarafından görüntülendi.
Çevre 15.12.2022, 13:10
Iğdır’da aç kalarak yola inen 6 ayı, bölgedeki kameralar tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Gevro köyü mevkiinde havaların sıcak geçmesi sebebiyle kış uykusuna yatmayan ayılar, yiyecek aramaya çıktı. Iğdır-Doğubayazıt yoluna inen 6 ayı, bölgede yemek aradı. Bölgedeki kameraların görüntülediği ayılar, yemek bulamayınca gözden kayboldu.