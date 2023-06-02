Aç kaldığı düşünülen tilki şehir merkezine indi
SİVAS’TA BİR TİLKİ GECENİN SESSİZLİĞİNDE ŞEHİR MERKEZİNE İNEREK SOKAKLARDA GEZDİ. BU SIRADA KARŞILAŞTIĞI BİR KEDİYİ DE KOVALAYAN TİLKİ CEP TELEFONU KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.
Çevre 02.06.2023, 10:41
Sivas’ta bir tilki gecenin sessizliğinde şehir merkezine inerek sokaklarda gezdi. Bu sırada karşılaştığı bir kediyi de kovalayan tilki cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Sivas’ta aç kaldığı düşülen bir tilki şehir merkezine kadar indi. Tuzlugöl Mahallesi´nde görüntülenen tilki bir süre gecenin sessizliğinde sokakta gezdi. Bu sırada karşılaştığı bir kediyi de kovaladı. Yiyecek aradığı gözlenen ve çöp kovasının etrafında dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu.