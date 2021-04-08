banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!

Aç kalan yaban keçileri köye indi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri aç kalınca köye indi. Araçlardan kaçmadıkları gözlenen keçiler yakından görüntülendi.

Çevre 08.04.2021, 15:10
2
Aç kalan yaban keçileri köye indi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri aç kalınca köye indi. Araçlardan kaçmadıkları gözlenen keçiler yakından görüntülendi.

Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyünde yaşayan bir vatandaş aracıyla köy yolunda ilerlerken karşısına dört yaban keçisi çıktı. Genelde ürkek olarak bilinen yaban keçilerinin araçtan korkup kaçmadığı gözlendi. Araçtaki Dursun Acar isimli vatandaş, keçileri cep telefonu ile yakından görüntüledi. Uzun süre aracın önünde yürüyen keçiler, daha sonra yolun altına inerek uzaklaştılar.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı bulutlu