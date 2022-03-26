Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine kadar indi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kış şartlarında doğada yiyecek bulamayan yaban domuzu, yerleşim alanının yakınına kadar indi.

Ahlat-Malazgirt karayolunda gece saatlerinde seyir eden Erbabi Bildirici isimli sürücü, Çukurtarla köyü yakınındaki karayolunda yaban domuzu ile karşılaştı. Yaban domuzunu ilk başta fark edemediğini belirten Bildirici, “İlk başta gördüğüm yaban domuzunun köpek veya kurt olduğunu zannettim. Sonra yaklaştıkça yaban domuzu olduğunu fark ettim. Ben araçla o da koşarak belli bir süre beraber yolculuk ettik ve o anları cep telefonumla görüntüledim” dedi.