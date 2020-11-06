banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Fiyatı altınla yarışmaya başladı
Fiyatı altınla yarışmaya başladı
Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi
Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi
Yağışlı havaya veda
Yağışlı havaya veda
Fark kapanıyor
Fark kapanıyor

Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

TRABZON'UN ARAKLI İLÇESİNDE AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI DÜN AKŞAM İLÇE MERKEZİNE İNDİ.

Çevre 06.11.2020, 11:48
1
Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

Trabzon’un Araklı ilçesinde aç kalan yaban domuzları dün akşam ilçe merkezine indi.

Şehit Murat Altuntaş caddesinde bulunan manavların çöplerini karıştıran domuzlar, daha sonra sokak aralarında evlerin aralarında sürü halinde gezerek yiyecek aradı. İlçede en yoğun nüfusun bulunduğu mahallede korku ve paniğe neden olan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Domuzlar gecenin ilerleyen saatlerinde gözden kayboldu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
parçalı bulutlu
banner378