Son Dakika
Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi
TRABZON'UN ARAKLI İLÇESİNDE AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI DÜN AKŞAM İLÇE MERKEZİNE İNDİ.
Çevre 06.11.2020, 11:48
1
Trabzon’un Araklı ilçesinde aç kalan yaban domuzları dün akşam ilçe merkezine indi.
Şehit Murat Altuntaş caddesinde bulunan manavların çöplerini karıştıran domuzlar, daha sonra sokak aralarında evlerin aralarında sürü halinde gezerek yiyecek aradı. İlçede en yoğun nüfusun bulunduğu mahallede korku ve paniğe neden olan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Domuzlar gecenin ilerleyen saatlerinde gözden kayboldu.