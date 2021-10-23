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Aç kalan tilki şehre indi
Ardahan’da aç kalan tilki, il merkezine inerek köşe bucak yiyecek aradı.
Çevre 23.10.2021, 10:51
Ardahan’da aç kalan tilki, il merkezine inerek köşe bucak yiyecek aradı.
Ardahan’da aç kalan tilki şehir merkezine indi. Mehmet Yıldız tarafından kayda alınan görüntülerde, aç kalan tilki Kura nehri kenarında bulunan kayalıklarda görüntülendi.
Çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilerek şehir merkezine kadar inen tilki, nehir kenarında bulunan kayalıklar arasından ilerleyerek Abdullah Gül Parkına girdi ve gözden kayboldu.