Aç kalan tilki şehir merkezine indi

Bursa’da domuz sürülerinin ardından aç kalan tilki de şehir merkezine indi. Vatandaşların fark ettiği tilki sokak arasında yiyecek aradıktan bir süre sonra gözden kayboldu.

Sürüler halinde dolaşan domuzların ardından bir yaban hayvanı daha şehir merkezinde görüntülendi. Aç kalan tilki dün gece saatlerinde Bursa’nın merkez ilçesi Nilüfer Ataevler Mahallesi’nde görüntülendi. Doğal yaşamından ayrılarak sitelerin arasında dolaşan tilkiyi vatandaşlar da fark etti. Bir süre yiyecek arayarak etrafta gezinen tilki daha sonra tekrar gözden kayboldu.