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Aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi
Ağrı’da aç kalan kurtlar köye inmeye çalışırken görüntülendi.
Çevre 29.01.2022, 12:55
Ağrı’da aç kalan kurtlar köye inmeye çalışırken görüntülendi.
Ağrı’da etkili olan dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar Merkeze bağlı Taştekne köyüne inmeye çalışırken vatandaşların kamerasına yansıdı. Yaklaşık 1 metreyi bulan karın üzerinde dolaşan kurtların köye inmeye çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.