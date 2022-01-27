Aç kalan kurt şehir merkezine indi

Nevşehir’de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kurt şehir merkezine indi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yüksek bölgelerde yiyecek bulamayan kurt şehir merkezine indi. Bir marketin ekmek dolabında yiyecek arayan kurt, daha sonra marketten uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.