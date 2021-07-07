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Aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi

Antalya’nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde şehir merkezine inen domuz sürüsü, yiyecek ararken görüntülendi.

Çevre 07.07.2021, 10:13
Aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi

Antalya’nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde şehir merkezine inen domuz sürüsü, yiyecek ararken görüntülendi.

Turizm merkezinde yaz aylarında ormanlık ve dağlık bölgelerde aç kalan domuzlar, yiyecek bulabilmek için merkeze indi. Yavruları ile cadde ve sokaklarda gezen domuzlar, yiyecek aradı. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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