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Aç kalan domuzlar, sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi
Elazığ’ın Palu ilçesinde aç kalan domuzlar, sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi.
Çevre 16.12.2022, 13:13
Elazığ’ın Palu ilçesinde aç kalan domuzlar, sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi.
Soğuk havaların artması ve doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, sürü halinde görüntülenmeye devam ediyor. Son olarak Palu’nun Murat Nehri kenarında görüntülenen domuzlar, sürü halinde yiyecek aradı. Palu ilçesi Çay Yukarı mevkiinde görülen domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından görüntülendi.