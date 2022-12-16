Aç kalan domuzlar, sürü halinde böyle görüntülendi

Elazığ’ın Palu ilçesinde aç kalan domuzlar, sürü halinde avlanırken görüntülendi.

Soğuk havaların artması ve doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar sürü halinde görüntülenmeye devam ediyor. Son olarak Palu ilçesi Murat Nehri kenarında görüntülenen domuzlar, sürü halinde yiyecek aradı. Palu ilçesi Çay Yukarı mevkiinde görülen domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından görüntülendi.