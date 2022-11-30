Aç kalan domuzlar mahallede yiyecek aradı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aç kalan domuzların mahalle aralarında gezindiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Emek Mahallesi’nde aç kalan domuzlar gece saatlerinde sokaklarda yiyecek aramaya başladı. 4 domuzu bir arada gören vatandaşlar cep telefonu kamerası ile o anları kaydetti. Apartman aralarına giren domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.