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Aç kalan ayılar ilçe merkezine indi, çöpten karnını doyurdu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyurdu.

Çevre 02.07.2022, 13:04
Aç kalan ayılar ilçe merkezine indi, çöpten karnını doyurdu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyurdu.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde boz ayılar, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi. Ayılar, mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını yedi. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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