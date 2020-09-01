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Aç kalan ayı ve yaban domuzu çöplüğü mesken tuttu
HAKKARİ'NİN ÇUKURCA İLÇESİNDE AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI VE BİR AYI, AYNI ÇÖPLÜKTE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
Çevre 01.09.2020, 12:35
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde aç kalan yaban domuzları ve bir ayı, aynı çöplükte beslenirken görüntülendi.
İlçe merkezinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Narlı köyü yakınlarındaki çöplük, gece geç saatlerde yaban hayvanlarının meskeni haline geliyor. Çöplükte havlayan köpeklere aldırış etmeyen ayı ve yaban domuzları, karınlarını doyurmanın telaşına düştü. Yiyecek bulma mücadelesi veren yaban hayvanlarının rahat tavırları ise görüntülere yansıdı.
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