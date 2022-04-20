ABD’yi kar fırtınası vurdu: 300 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’nin kuzeydoğusunda etkili olan yoğun kar fırtınası nedeniyle 300 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD’nin kuzeydoğusundaki birçok eyalette etkili olan kar fırtınası nedeniyle 200 bini New York eyaletinde olmak üzere toplam 300 bin kişi elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, saatte 64 kilometre hıza ulaşan fırtınanın ve yoğun sulu kar yağışının ağaç dallarını kopararak tehlikeye neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. New York’lu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, insanlara mümkün oldukça yollardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Nisan ayı rekoru kırıldı

New York eyaletinde bulunan Binghamton kasabasında dün itibariyle 38.6 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla Nisan ayının rekoru kırıldı. Virgil kasabasında ölçülen 45 santimetre kar ile tahmin edilen en yüksek kar kalınlığına ulaşılmış oldu. Pensilvanya’da da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.