Kahramanmaraş’ta ihtişamı ve mimari yapısı ile dikkat çeken Abdulhamid Han Camii sislere büründü.

Osmanlı devletinin 34. padişahı 2. Abdulhamid Han’a ithafen inşa edilerek kentin her bölgesinden görülebilen Abdulhamid Han Camii havadan görüntülendi. Onikişubat ilçesinde sislere bürünen cami eşsiz görüntüler oluşturdu. Fotoğrafçı Suat Tüfenk, "Abdulhamid Han Camii sabah saatlerinde sislere büründü. Ben de bu harika manzarayı görüntülemek istedim" dedi.