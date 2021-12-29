ABD’nin Sierra Nevada bölgesinde 5 metreden fazla rekor seviyede kar yağışı

ABD’de California eyaletinde uzun süren aşırı kuraklığın ardından Sierra Nevada bölgesine 5 metreden fazla rekor seviyede kar yağdı. Bu ay, şimdiye kadarki "en karlı aralık ayı" olarak kayda geçti.

ABD’de California eyaletindeki Sierra Nevada bölgesine yaz aylarında yaşanan aşırı kuraklığın ardından Aralık ayında 5 metreden fazla kar yağdı. Bilim insanları bu ayın, şimdiye kadarki "en karlı aralık ayı" olduğunu ifade etti. Sierra Kar Laboratuvarı Müdürü Andrew Schwartz, rekora rağmen daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Schwartz, "Bu olay sevindirici olsa da önümüzdeki aylarda çok fazla kar yağışı olmamasından gerçekten endişe duyuyoruz. Bir santimetre daha bulamazsak hala tüm kış için beklediğimizin altındayız demektir. Bu da kuraklığı çözmek yerine kuraklığa katkıda bulunabileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Sierra Nevada’da Ocak 2017’de ise kar kalınlığı 6 metreye ulaşmıştı. California Su Kaynakları Departmanına göre Sierra Nevada’daki kar örtüsü, ortalama bir yıllık tatlı su kaynağının yüzde 30’unu oluşturuyor.