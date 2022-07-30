ABD’nin Kentucky eyaletindeki selde can kaybı 25’e yükseldi

ABD’nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e ulaştı.

ABD’nin güneydoğusunda yer alan Kentucky eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor. Engebeli tepeler ve vadilerde devam eden arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, can kaybı 25’e yükseldi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceği konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Acil durum ilan edilmişti

Eyaletin doğusunda büyük hasar bırakan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 25 bin hane elektriksiz kalmıştı. Ayrıca büyük hasara yol açan sel nedeniyle eyaletin 6 bölgesinde acil durum ilan edilmişti. Çok sayıda ev suya gömülürken, sel suyunun sürüklediği araçlar da kullanılamaz hale gelmişti. Ulusal Hava Durumu Servisi, Appalachia’daki Cumberland Dağı eteklerinde yer alan Hazard kenti çevresindeki şiddetli yağışın devam edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.