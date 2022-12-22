ABD’de son 40 yılın en büyük kar fırtınası bekleniyor

ABD’de Noel yaklaşırken, son 40 yılın en büyük kar fırtınasının etkili olması bekleniyor. Soğuk hava dalgasından 37 eyalette 90 milyondan fazla kişinin etkileneceği tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), ülkenin yaklaşık yüzde 80’inin de Noel yaklaşırken son 40 yılın en büyük kar fırtınasının etkili olması beklendiğini bildirdi. Söz konusu kar fırtınası NOAA tarafından "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirildi. Soğuk hava dalgasının 37 eyaletten 90 milyondan fazla kişinin etkileyeceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz Salı günü etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgasının yarına kadar "bomba siklonu" haline gelmesi bekleniyor. Ülkenin güneyindeki Texas eyaletine kadar sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği bildirildi.

Soğuk hava ölümlere neden olabilir

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, soğuk havanın önlem alınmaması halinde 5 dakikadan daha kısa sürede donmaya neden olabileceği ve soğuğa uzun süre maruz kalınması halinde hipotermi ve ölümler yaşanabileceği aktarıldı. NWS, fırtınanın basıncının Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde kategori 3 şiddetinde kasırgaya eşdeğer basınca ulaşacağını ifade etti.

Çok sayıda uçuş iptal edildi

Kentucky ve Kuzey Carolina eyaletlerine OHAL ilan edilirken, Colorado eyaletinde yer alan Denver ile Illinois eyaletinde yer alan Chicago kentinde yüzlerce uçuş iptal edildi. Uçuş takip sitesi Flightaware’e göre, ABD genelinde dün en az bin uçuş iptal edildi.