banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

ABD’de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu

ABD’nin Delaware eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bethany Beach kasabasındaki bir sahilde onlarca şemsiye okyanusa uçtu.

Çevre 08.08.2022, 15:19
ABD’de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu

ABD’nin Delaware eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bethany Beach kasabasındaki bir sahilde onlarca şemsiye okyanusa uçtu.

ABD’nin Delaware eyaletinde yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bethany Beach kasabasında bulunan bir sahilde onlarca şemsiye rüzgarın şiddetine dayanamayarak okyanusa uçtu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çok sayıda kişinin o anlarda sahili hızla terk ettiği görüldü.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu