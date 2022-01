ABD’de “Bombogenesis” alarmı

ABD’nin doğu kıyılarını etkisi altına alması beklenen “Bombogenesis” kar fırtınası nedeniyle 5 eyalette acil durum ilan edildi.

ABD doğu kıyıları, son 4 yılın en şiddetli kar fırtınasına hazırlanıyor. Boston Belediye Başkanı Michelle Wu, Carolines’tan Maine eyaletine kadar tüm kıyı şeridini etkisi altına alması beklenen kar fırtınasının "tarihi" olabileceğinin altını çizdi. Uzmanlar, Nor’easter olarak da bilinen şiddetli fırtına nedeniyle Boston bölgesine 61 santimetreye kadar kar düşeceğini belirtiyor. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, “Acil durumlar dışında seyahatlerinizi kısıtlayın. Seyahat etmeniz gerekiyorsa mutlaka bir hayatta kalma kitini yanınızda bulundurun. Yolda kalmanız durumunda ise aracınızdan ayrılmayın” uyarısında bulunuldu.

5 eyalette acil durum ilan edildi

NWS ve Accuweather’dan yapılan açıklamalara göre, rüzgarların şiddetlenerek kasırga seviye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, soğuk havanın okyanus üzerindeki sıcak hava dalgası ile karşılaşarak “Bombogenesis” etkisi göstereceğini belirtti. New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island ve Virginia valileri, bölge sakinlerine kendi güvenlikleri için yollardan uzak durmaları uyarısında bulunarak, acil durum ilan etti. Özellikle kuzeydoğu boyunca etkili olması beklenen fırtına nedeniyle New York Belediye Başkanı Eric Adams, bugün açık havada yemek yeme etkinliklerini ve aşı randevularını iptal etti.

ABD’de cuma ve pazar günleri arasında 5 binden fazla uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.