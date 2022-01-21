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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nın Oita eyaletinde yer alan Saiki kenti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nın Oita eyaletinde yer alan Saiki kenti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Çevre 21.01.2022, 19:34 21.01.2022, 19:49
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nın Oita eyaletinde yer alan Saiki kenti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.