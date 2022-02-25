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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Sumatra Adası’nın kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Sumatra Adası’nın kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Sumatra Adası’nın kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çevre 25.02.2022, 05:23
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Sumatra Adası’nın kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.