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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Papua eyaletinde yer alan Nabire’nin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiğini bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Papua eyaletinde yer alan Nabire’nin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiğini bildirdi.
Çevre 10.11.2021, 21:35
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Papua eyaletinde yer alan Nabire’nin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiğini bildirdi.