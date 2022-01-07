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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Çevre 07.01.2022, 21:26
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.