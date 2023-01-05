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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı komşu ülkelerden de hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı komşu ülkelerden de hissedildi.

Çevre 05.01.2023, 18:02
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı komşu ülkelerden de hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı komşu ülkelerden de hissedildi.

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