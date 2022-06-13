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ABB ekipleri sel bölgesi Akyurt’ta çalışmalarına devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri, sel felaketi yaşanan Akyurt’ta çalışmalarına devam ediyor.

Çevre 13.06.2022, 18:30
ABB ekipleri sel bölgesi Akyurt’ta çalışmalarına devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri, sel felaketi yaşanan Akyurt’ta çalışmalarına devam ediyor.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, bugün de devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Akyurt sel felaketi bölgesinde 131 araç, 501 personelle gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın mağduriyetleri ile teyakkuz halinde ilgileniyor, yaraları birlikte sarıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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