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ABB: "Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor"
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) yapılan açıklamada, "Ankara’da bugün beklenen yağışlar nedeniyle Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor" denildi.
Çevre 12.06.2022, 17:24
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) yapılan açıklamada, "Ankara’da bugün beklenen yağışlar nedeniyle Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor" denildi.
Ankara’da dolu ile şiddetli yağmurun aynı anda oluşturduğu "Mor Poligon" (dolu ve kuvvetli yağmur yağışının aynı anda başlaması) nedeniyle büyük sel felaketi yaşandı. ABB’den yapılan açıklamada, "Ankara’da bugün beklenen yağışlar nedeniyle ise Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor" ifadelerine yer verildi.