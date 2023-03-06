Abant’ta karlar eridi, çiğdemler çiçek açtı

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda karların erimeye başlamasıyla baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.

Türkiye’nin gözde turizm alanları arasında bulunan Abant Gölü Milli Parkı, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aşırı soğuklar sebebiyle tamamen donan Abant Gölü’nün buzları hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte eridi. Doğayla iç içe olan Abant’ta, baharın müjdecisi çiğdemler de rengarenk çiçek açtı. Fotoğraf tutkunları bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, tatilciler ise yağışlı havada piknik yaparak doğanın keyfini sürdü.

"Çiğdemler rengarenk çevreyi süslemişler"

Sakarya’dan Abant Gölü Milli Parkı’na gelen Nedim Akın, "Sakarya’da kar yok, buraya kar görmeye geldik ancak yağmur yağdı. Göldeki buzlarda erimiş. Doğada da çiğdemler rengarenk çevreyi süslemişler. Çok güzel bir ortam var. Hava biraz soğuk olsa da güzel" dedi.