Abant’ta kar kalınlığı 15 santimi geçti

Bolu’nun en çok tercih edilen doğa alanları arasında bulunan Abant Gölü Mili Parkı, sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Milli parkın yeşil alanlarında kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi, Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, Mart ayının son günlerinde yağan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı bölgede etkisini sürdürüyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı tabiat parkta yeşil ile beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu. Beyaza bürünen Abant, görüntüsüyle de eşsiz manzaralar oluşturdu.

Öte yandan, karayolları ekipleri tarafından Abant Gölü Milli Parkı’na gidilen yollar açılıyor.