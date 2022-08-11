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Abant Gölü’nde tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Bolu’da orman yangınlarına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Abant Gölü Milli Parkı’na gelen tatilciler ateş yakmamaları konusunda ekipler tarafından uyarıldı.

Çevre 11.08.2022, 13:57
Abant Gölü’nde tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Bolu’da orman yangınlarına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Abant Gölü Milli Parkı’na gelen tatilciler ateş yakmamaları konusunda ekipler tarafından uyarıldı.

Orman yangınlarına karşı Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı’nda çalışma yaptı. Ekipler, piknik yapılan alanlara giderek tatilcilere ateş yakılmasına ilişkin yasakla ilgili bilgilendirme yaptı. Ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunan ekipler, tatilcilere duyarlılıkları için de teşekkür etti. Tatilcilere ayrıca park içerisinde hoparlörlerden de uyarılarda bulunularak, yasaklara uymayanlara idari ceza kesileceği belirtildi.

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