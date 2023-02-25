Abant Gölü buz tuttu

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan göl, gece saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu. Dronla görüntülenen gölün manzarası mest etti.

Türkiye’nin önemli turistik yerlerinden biri olan Bolu’nun gözdesi Abant Gölü Milli Parkı son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçirdi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü Abant Gölü tamamen buz tuttu. Abant Gölü’ne ziyaret için gelen vatandaşlar, donmuş göl manzarasına karşı bol bol fotoğraf çekti. 4 bir yanı ormanlarla çevrili olan Abant Gölü, dronla görüntülendi. Kar kalınlığının yeşil alanlarda 10 santimetreye yakın olduğu Abant, donmuş göl ile muhteşem manzaralar sundu.

Öte yandan, Abant Gölü Milli Parkı’na gelen ziyaretçiler, donmuş gölün üzerine çıkmamaları konusunda Jandarma ekipleri ve tabelalar ile uyarılıyor.