Abant bembeyaz oldu

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Abant, Aralık ayının son günlerinde bembeyaz oldu. Karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Gölü Milli Parkı’nda, 2 gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mevsimin ilk kar keyfini Abant’ta yaşamak isteyen tatilciler ve fotoğraf tutkunları, büyüleyen manzara eşliğinde vakit geçirdiler. Kar yağışına aldırış etmeyen tatilciler, göl çevresinde bulunan yürüyüş parkurunda yürüyerek ve kar topu oynayarak karın tadını çıkardılar.