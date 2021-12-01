“AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu” düzenlendi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyetlerini yürüten Edirne AB Bilgi Merkezi, AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle, “AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu” düzenledi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda yapılan forumun açılışında Meteorolog Bünyamin Sürmeli, iklim krizi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Açılış konuşmaları ve sunumların ardından bir araya gelen öğrenciler, iklim alt başlıklarında paralel oturumlar yaparak atölye çalışmalarına imza attı.

Forumun açılışında konuşma yapan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, bu forumun iklim değişikliği kriziyle mücadele etmek için küresel dayanışma ihtiyacından yola çıkarak hazırlandığını söyledi. İklim krizine önlem alınması talebiyle faaliyetlerde bulunan insanların sayısının dünya çapında giderek arttığını vurgulayan Zıpkınkurt, öğrencilerin de katıldığı forumdaki görünen tablonun çok umut verici olduğunu söyledi.

“Aklınız bir karış havada, toprakta, suda olsun”

İdari ve ekonomik politikaların dünyanın her yerinde insanları seçeneksiz bıraktığını ve istemediği tercihlerde bulunmaya ittiğini belirten Zıpkınkurt, “Baskılardan, geçim derdinden, sağlık sorunlarından bunaldık. Ama ilginç bir şey var. Yetişkinler gençlerin yarını için bir şey yapamıyorken, siz gençler, yetişkinlerin bugününe umut olacak. Sizleri tebrik ediyorum. Şimdi olduğu gibi, hayatınız boyunca aklınız bir karış havada, suda, toprakta olsun” dedi.

“Dünya yaşlı değil”

Meteorolog Bünyamin Sürmeli de iklim krizi olarak adlandırılan durumun gerçekte ne anlama geldiğini ayrıntılarıyla anlattı. Dünyanın yaşlanmadığına, dünyadaki insan popülasyonun da aslında fazla olmadığına dikkat çeken Bünyamin Sürmeli, “Dünyadaki 8 milyar insanı bir araya getirsek Marmara Denizi’nin kapladığı alanı dolduramıyoruz. Aslında dünyada sayımız çok az ancak dünyaya verdiğimiz zarar büyük. Bizim varlığımız dünya için tehdit değil, yaptıklarımız tehdit” dedi.

Sürmeli’nin sunumundan sonra foruma katılan öğrenciler, moderatörlüklerini Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve AB İklim Anlaşması Elçisi Prof. Dr. Nezih Orhon, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Çağlar’ın yaptığı iklim alt başlıklarında paralel oturumlara katıldı.

İklim, İletişim, Savunuculuk ve Medya, İklim, Eğitim, Meslekler ve Uzmanlıklar ve İklim Adaleti ve Haklar atölyelerinde çalışmalar da yürüten öğrenciler, gün sonunda atölye çıktılarının sunumunu gerçekleştirdi.