9 kiloluk mantar görenleri şaşırttı

Kemerkaya köyünün güney yamaçlarında pazar yürüyüşü yapan Beycan Onat’ın bulduğu 8,885 kilogramlık mantarı görenler şaşırdı. Beycan Onat, “Ben bu mantarı ilk gördüğümde kestane kabağı sandım, yakınına gidince mantar olduğunu gördüm. 9 kilo civarında. Oltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında buldum. Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” dedi.