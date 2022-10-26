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9 kiloluk mantar görenleri şaşırttı
Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde 8,885 kilogramlık mantar bulan Beycan Onat, ilk gördüğünde mantarı kestane kabağı sandığını söyledi.
Çevre 26.10.2022, 09:34 26.10.2022, 09:45
Kemerkaya köyünün güney yamaçlarında pazar yürüyüşü yapan Beycan Onat’ın bulduğu 8,885 kilogramlık mantarı görenler şaşırdı. Beycan Onat, “Ben bu mantarı ilk gördüğümde kestane kabağı sandım, yakınına gidince mantar olduğunu gördüm. 9 kilo civarında. Oltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında buldum. Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” dedi.