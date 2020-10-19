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9 il için hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan değerlendirmede bugün 9 ilde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Yağışların, Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Çevre 19.10.2020, 08:59
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9 il için hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre bugün 9 ilde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor.

9 İL İÇİN UYARI GELDİ

Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve İç Anadolu’nun batısı, Giresun’un doğusu ve Trabzon’da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı azalmaya devam ederken, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. MGM, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

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