Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü nedeniyle “87. Büyük Atatürk Koşusu” gerçekleştirildi.

27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü çerçevesinde Dikmen Keklikpınarı’ndan başlayan “87. Büyük Atatürk Koşusu” Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kavşağı’nda sona erdi. Koşuya CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, uzun mesafe koşucusu atletler Veli Ballı ve Gazi Aşıkoğlu katıldı.

27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümünde Dikmen Keklikpınarı’ndan koşmaya başlayan Atlet Gazi Aşıkoğlu, “27 Aralık Büyük Atatürk koşusu sabah Ankara’nın etrafında Türkiye’nin her yerinden seçilmiş öğrencilerle birlikte koşulurdu. Öğleden sonra da bu yarışmayı seyretmek için, Anıtkabir’i görmek için koşa koşa gelen Türkiye’nin her yerinden sporcular şenlik havasında alkışlayarak bizleri izlerdi. ‘27 Aralık Dikmen Keklikpınarı’ndan Atatürk için, cumhuriyet için koşacağız gelir misin?’ denildi. Seve seve, koşa koşa geldim. Bakın alın terim, helal olsun. Atatürk’ün geldiği yerden Keklikpınarı’ndan başladık ve buraya kadar koştuk” ifadelerini kullandı.