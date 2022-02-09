86 yaşındaki yaşlı kadın yol olmadığı için elde taşındı

Zonguldak’ın Karaelmas Mahallesinde evinde fenalaşan 86 yaşındaki Dudu Savaş, yol olmadığı için sağlık görevlileri elde taşıyarak ambulansa götürdü.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Karaelmas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 86 yaşındaki Dudu Savaş evinde fenalaştı. Aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yol olmadığı için Dudu Savaş’ı 5 metrelik dik merdivenden elde taşındı. Zorluklarla ambulansla alınan Savaş, olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.