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812 yaşındaki çınar duvardan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta 812 yaşındaki çınar ağacının botanik sağlığını olumsuz etkileyen taş duvarların yıkımı gerçekleştirildi.

Çevre 25.05.2021, 15:03
812 yaşındaki çınar duvardan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta 812 yaşındaki çınar ağacının botanik sağlığını olumsuz etkileyen taş duvarların yıkımı gerçekleştirildi.

Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi’nde bulunan çınar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından koruma altına alındı. 812 yıl önceye tarihlendirilen ağacın, botanik sağlığını olumsuz yönde etkileyen duvarlar yıkılıyor. Yıkımın tamamlanmasının ardından, daha geniş ve tarihi dokuya uygun yeni bir taş duvar örülecek.

Dulkadiroğlu Beyliği zamanından kalma olduğu düşünülen anıt ağacın çevresinin belirginleştirilmesi ve gövde çevresinin genişletilmesiyle canlılığını muhafaza etmesi hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen doğu çınarı türündeki ağacın çevresine bir de seyir alanı oluşturulacak.
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