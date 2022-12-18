800 metre uzunluğundaki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde, içerisinde insan kemikleri, yaşam kalıntıları ve sarkıtlar bulunan, 800 metre uzunluğundaki Sarpunalınca Mağaraları keşfedilmeyi bekliyor.

Devrekani’nin Şenlik köyü sınırlarında bulunan Sarpunalınca Mağaraları, büyüklüğünün yanı sıra, içerisinde bulunan sarkıt ve insan kemikleriyle de dikkat çekiyor. 800 metre uzunluğa sahip ve 6 girişi olan Sarpunalınca Mağaraları içerisinde yaşam kalıntılarının olduğu odalar, mahzenler, insan kemikleri, sarkıt ve dikitler bulunuyor. Mağaraya girerek keşifler yapan vatandaşlar, yaşadıkları bölgede bulunan mağaraların incelenmesini ve turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi.

“Sarpunalınca Mağarasının uzunluk olarak dünya sıralamasına girebileceğini düşünüyoruz”

Şenlik köyünde yaşayan Onur Coşkun, “Şu anda eski adı İnönü Mağarası olan ve diğer bilinen ismi ile Sarpunalınca Mağaralarındayız. Sarpunalınca Mağaralarının toplam 6 girişi olduğu biliniyor. Bilinmeyen girişler de var. Su çıkan bölümü arkeoloji öğrencileri tarafından ölçülmüş. 800-900 metre arasında olduğu söylenildi ve Türkiye’nin en uzun ikinci mağarası olarak biliniyor ama arkeoloji öğrencileri en kısa olan mağaraya girmişler. Aslında belki dünya sıralamasında ilk sıraya oturabileceğimiz üst taraftan İğneler Mağarası denilen daha uzun mağaralar var. Mağaranın içinde büyük sarkıklıklar var. Odalar, mahzenler var. Mağaralar eski yaşamlara ait kemik parçalarıyla dolu. Bu da bize medeniyetlerin yaşadığını görebiliyoruz. Mağaranın önünde eski değirmen var. Büyük dediğimiz mağaraya girdiğimiz zaman sonunu bulamıyoruz. Mağara çok uzun. Yetkililerden burayı keşfetmesini istiyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını talep ediyoruz. Ülkemiz vatandaşlarının başka ülkelere gidip de mağara görmeleri gerekmiyor. Bizim Türkiye’mizde de böyle güzellikler var ama keşfedilmeyi bekliyor. Sarpunalınca Mağaralarının dünya sıralamasına derinlik ve büyüklük bakımından girebileceğini düşünüyoruz. Hatta mağaranın içerisinde 4-5 katlı apartman dikilecek büyük alanlar var. Mağara önünde değirmen olduğu için ulaşım konusunda bir sıkıntımız yok. Sadece yolun yapılması gerekiyor. Mağaranın önüne kadar araçla da gelinebiliyor. Eski değirmen var, mağaranın ön tarafında. Bu yüzden diğer mağaralara ulaşmak sıkıntı. Ama buraya ulaşmak sıkıntı değil önemli olan ulaşımın yapılması, yolun yapılması. İnsanların mağaralarımızı gelip görmelerini isteriz” dedi.

“Mağarayı gezdim, hayran kaldım herkesin gelip görmesini tavsiye ederim”

İstanbul’dan Kastamonu’nun Devrekani ilçesine geldiğini ve Sarpunalınca Mağaralarını gezdiğini söyleyen Mehmet Özçelik ise, “Ben İstanbul’da oturuyorum. Buraya geldim, hayran kaldım. İnsanın nefesini kesecek derecede cazip bir yer. Ulaşması o kadar zor değil, insanların gelip buraları görmelerini, tabiat severlerin, doğaseverlere tavsiye ederim. Buraların turizme kazandırılmasını da talep ediyoruz. Ben, bu yaşıma rağmen buralara çok rahatlıkla geldim, gezdim, hayran kaldım herkesin gelip görmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

“Her hafta buraya defineciler gelip mağarayı talan ediyor"

İlçede yaşayan Hasan Engin de mağaranın defineciler tarafından tahrip edildiğini belirterek, “Altı tane giriş olduğunu biliyoruz. Burası çok çok eski bir mağara. İçinde odalar ve kemik kalıntıları var. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mağaranın yol sorunu var. Yol sorunu çözülürse eğer turizme kazandırılan çok güzel bir yer olacak. Doğaseverleri buraya bekleriz. Tek sıkıntımız var, burayı maalesef defineciler talan etmiş. Her hafta buraya defineciler gelip mağarayı talan ediyorlar. Mağaranın içlerinde sarkıklıklar var, dikitler var. Çok büyük mağara. Bu bölgenin en büyük mağaralarından bir tanesi. Ama şu ana kadar fazla bilen yok. Burasının turizme kazandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.