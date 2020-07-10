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80 yıllık sorun tarih oluyor

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORGAN İLÇESİNDE BULUNAN SÜLÜK GÖLÜ VE ÇEVRESİNDE, 80 YILDAN BU YANA YAŞANAN HEYELANLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Çevre 10.07.2020, 13:24
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80 yıllık sorun tarih oluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesinde bulunan Sülük Gölü ve çevresinde, 80 yıldan bu yana yaşanan heyelanların önüne geçmek için çalışma başlattı. 3 yılda bir arsa sınırlarının değiştiği, 200 evin risk altında olduğu, 23 mahalleye ulaşım sağlayan yol üzerindeki bölgede yapılacak çalışmalarla heyelanların önüne geçilmesi planlanıyor.

Ordu’nun Korgan ilçesinde bulunan 3 mahallede, 1939 yılında Erzurum’da yaşanan deprem sonrası küçük çaplı heyelanlar başladı. Bölgedeki fay hatlarının kırılması ve su kaynaklarının toprağın altına girmesiyle birlikte heyelanlar her geçen yıl artarak devam etti. Yazıcı, Tepe ve Dip Mahallesi’nde bulunan 110 dönümlük arazi günden güne kayarak, yerinden oynamaya başladı. Heyelanla birlikte toplam 23 mahalleye ulaşım sağlayan karayolunda da yaşanan göçmeler ve heyelanlar sonrası, yol zaman zaman trafiğe kapandı. Yaklaşık 70 kişinin tapulu arsasının bulunduğu alanda, sınır çizgileri de 3 yılda bir değişkenlik göstermeye başladı.

Başkan Hilmi Güler’in talimatıyla çalışma başlatıldı

Arazi etrafında bulunan Sülük Gölü olarak adlandırılan iki gölden kaynaklandığı belirlenen heyelanlar sonrası Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla bölgede çalışma başlatıldı. İlk olarak İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı botlarla, göllerde derinlik ve suyun eğimine göre keşif çalışması yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, yapılan zemin ve etüt keşifleri sonrası, göllerdeki suyun belli bir seviyede tutularak, zemin kaymaları engellenmesi için çalışmaların başladığını söyledi. Heyelan olan bölgede incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, “Burası sürekli heyelanların meydana geldiği, arazi sahiplerinin mülkiyetlerinin değiştiği bir alan. Etüt çalışmalarını yaptık. Drenaj çalışmalarına başlıyoruz. Toplam 23 mahalleye ulaşım sağlayan bir güzergah. Başka bir alternatif yol olmadığı için mutlaka çözülmesi gereken bir güzergah” dedi.

Bir ay içerisinde çözülmesi planlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in konuyla yakından ilgilendiğini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, “Bölgeye yaklaşık iki ay önce geldiğimizde, Sülük Gölü çevresinde incelemelerde bulunmuştuk. Korgan’ı, Tepealan ve mahallelere bağlayan yolda kayma olduğunu gördük. Altı su olduğu için 200-300 metrelik bir hat olduğu gibi kayıyordu. Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla, ekiplerimizle birlikte çalışmalar yaptık. Daha önce, DSİ ve bakanlık ekipleri gelmiş çözülememiş. Heyelanlar artık o kadar ileri bir boyuta gelmiş ki bahçeler birbirine karışmaya başlamıştı. Çalışmaları başlattık. İnşallah bir ay içerisinde çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da, yılların kanayan yarası olan sorun için geçmişte çok sayıda vaatler verildiğini ancak şuan çözüme kavuşturulmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Buraya geldiklerinde yapılacak denilmişti ben inanmamıştım. Vatandaşlar da inanmamıştı. Yaklaşık 50 yıldır seçim dönemlerinde siyasilerin, milletvekillerinin seçim vaadi olmuştu. Sayın başkanımız geldiğinde gölün derinliği ölçüldü, ihalesi yapıldı. Şimdi ise çalışmalar başladı. Burası, 19 mahalle 4 eski beldeye ulaşım sağlayan bir güzergah, bu anlamda çok önemli. Desteklerinden dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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